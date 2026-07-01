MİA Teknoloji iddialara karşı hukuki süreç başlatacağını açıkladı

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MİA Teknoloji, şirket hakkında gerçeği yansıtmadığını belirttiği haber, yorum, paylaşım ve benzeri içeriklere karşı hukuki süreç yürüteceğini açıkladı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı bildirimde, yatırımcıları yanıltma riski taşıyan içerikleri yakından izlediğini duyurdu.

Açıklama, sermaye piyasalarında güven, şeffaflık ve eşit bilgilendirme ilkelerine zarar verebilecek paylaşımlara odaklandı. MİA Teknoloji, söz konusu içerikleri yayan kişi veya kurumlar hakkında suç duyurusu dahil tüm yasal haklarını saklı tuttuğunu bildirdi. Şirket, yatırımcıların hak ve menfaatlerini koruma amacıyla ilgili merciler nezdinde başvuru yapabileceğini belirtti.

KAP açıklaması hukuki sürece odaklandı

MİA Teknoloji, KAP bildiriminde şirket hakkında ortaya atılan iddiaların piyasa işleyişi açısından risk oluşturabileceğini ifade etti. Şirket yönetimi, sermaye piyasalarının sağlıklı çalışması için doğru ve eşit bilgilendirme ilkesinin önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı içeriklere karşı hukuki yolların kullanılacağı bildirildi. Şirket, ilgili içerikleri üreten, paylaşan veya yayan kişi ve hesaplar hakkında işlem başlatmak üzere avukatlarına talimat verdi. Sürecin hem hukuki hem de cezai boyutta yürütülebileceği belirtildi.

MİA Teknoloji, yatırımcıların şirketle ilgili bilgileri yalnızca resmi kanallardan takip etmesi gerektiğini bildirdi. Şirket, KAP açıklamaları, finansal raporlar ve resmi iletişim kanallarını doğru bilgi kaynakları olarak işaret etti. Teyit edilmemiş haber ve paylaşımların yatırımcı kararları üzerinde yanıltıcı etki yaratabileceği kaydedildi.

Beltekin iddiaların faaliyet sonuçlarıyla ilgisi olmadığını belirtti

MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, şirketin faaliyetlerini olağan akışında sürdürdüğünü belirtti. Beltekin, üretim süreçleri, ticari hedefler ve büyüme stratejisinin planlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Beltekin, şirket hakkındaki iddiaların gerçek faaliyet sonuçları, finansal performans ve kurumsal duruşla bağlantılı olmadığını ifade etti. Yönetim Kurulu Başkanı, sermaye piyasalarında güven ortamının hem yatırımcılar hem de şirketler için kritik olduğunu vurguladı.

Şirket yönetimi, mühendislik kapasitesi, teknoloji üretimi ve uluslararası pazarlardaki faaliyetlerin sürdüğünü aktardı. MİA Teknoloji, açıklamasında faaliyet performansına ilişkin değerlendirmeyi iddialardan ayrı tuttu. Yönetim, yatırımcı iletişiminde resmi ve kamuya açıklanmış verilerin esas alınmasını istedi.

Yatırımcı iletişiminde resmi kanallar öne çıkarıldı

MİA Teknoloji, kamuoyundan doğrulanmamış haber, yorum ve paylaşımlar yerine şirketin resmi açıklamalarını takip etmesini talep etti. Şirket, paydaşlarına karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve kurumsal yönetim ilkelerini esas aldığını bildirdi.

KAP açıklaması, şirketin şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Yönetim, yanıltıcı içeriklere karşı hak arama sürecini yatırımcı menfaatlerinin korunması çerçevesinde değerlendirdi. Sermaye piyasalarında bilgi kirliliği, özellikle halka açık şirketlerde fiyatlama davranışını ve yatırımcı algısını doğrudan etkileyebiliyor.

Piyasa açısından açıklamanın ana odağı, şirketin iddialara yönelik kurumsal pozisyonunu netleştirmesi oldu. MİA Teknoloji, gerçek faaliyet sonuçları ile sosyal medya veya haber kaynaklı iddialar arasında bağ kurulamayacağını savundu. Şirket, yatırımcıların karar süreçlerinde KAP bildirimleri ve finansal raporları esas alması gerektiğini yineledi.