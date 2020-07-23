Microsoft dördüncü çeyrekte cirosunu yüzde 13 artırdı

23 Temmuz 2020

Bu dönemde faaliyet karı yüzde 8 artışla 13,41 milyar dolara yükselirken net kar ise yüzde 15 azalarak 11,20 milyar dolar oldu.

Dağıtılabilir hisse başına kar 1,46 dolar olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı döneminde net kar 13,19 milyar dolar, hisse başına kar 1,71 dolar seviyesindeydi.

Dördüncü çeyrekte Microsoft'un bulut programlama biriminin satışları ilk kez yüzde 50'nin altında büyüdü. Akıllı Bulut segmentinde ciro yüzde 17 artarak 13,4 milyar dolar olurken, Azure'nin toplam satışları yüzde 47 büyüdü. Analistlerin beklentisi cironun 13,09 milyar dolar olması yönündeydi.