Migros hisseleri 2024 mali sonuçlarının ardından güne düşüşle başladı

Migros'un 2024 mali sonuçlarının açıklanmasının ardından hisseleri güne düşüşle başladı. Önceki günü 595,00 TL seviyesinde kapatan hisse, şu an yüzde 1,34 düşüşle 587,5 TL’den işlem görüyor.

4. çeyrek net karı beklentilerin altında

Şirketin finansal verilerine göre, satış gelirlerinde ve FAVÖK’te artış yaşanırken, 731 milyon TL olarak açıklanan 4. çeyrek net karı beklentilerin altında kaldı. Ayrıca, net nakit pozisyonundaki azalışın kısa vadede hisse fiyatı üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

Sonuçların ardından Deniz Yatırım, Migros için belirlediği 800 TL hedef fiyatını korurken, Garanti BBVA Yatırım hedef fiyatını 841,2 TL’den 881 TL’ye yükseltti.