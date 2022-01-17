Migros, rekabet cezasını 'indirim'li ödeyecek

Migros, Rekabet Kurumu tarafından verilen idari para cezasını %25 erken ödeme indiriminden yararlanarak 388.25 milyon TL olarak 30 gün içinde ödeyecek.

Migros'un KAP'a yapılan açıklamada, her türlü itiraz ve dava haklarını saklı tutacağı belirtildi.

Rekabet Kurulu COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda bazı şirketlere para cezası vermişti.

Bu kapsamda Migros'a Migros 517.7 milyon TL, BİM'e 958.1 milyon TL, CarrefourSA'a 142.5 milyon TL, Şok Marketler'e 384.4 milyon TL ceza verilmişti.

Migros'tan bugün KAP'a yapılan açıklamada, ayrıca 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde kararın iptali için dava açılacağı ifade edildi.