Migros, yabancıya %10 hisse satışı için Citi ile anlaştı

22 Kasım 2019

Kenan Investments ve Moonlight Capital, Migros paylarının, şirket sermayesinin yaklaşık %10’unu temsil eden 18.105.423 TL nominal değerli kısmının yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için Citigroup ile bugün bir sözleşme imzaladı.

Migros hisseleri düşüşte



Hisse satışına yönelik KAP bildirimi sonrasında, dün 24,74'ten kapanan Migros hisseleri güne 23,10 liradan başladı. Açılışın ardından 22,68'e kadar gerileyen MGROS, gelen tepki alımlarıyla 23,10 seviyelerinde dengelendi. Saat 10:30 itibariyle Migros, düne göre yüzde 6,39 kayıpla 23,16 liradan işlem yapılıyor.



Migros'un KAP'a yaptığı açıklamanın tam metni şöyle;

"22 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamasını takiben, Kenan Investments S.A. ve Moonlight Capital S.A. (Lüksemburg’da kurulu bir yatırım holding şirketi olup BC Partners Limited (“BC Partners”) iştirakleri tarafından yönetilen fonlara aittir) ve Citigroup Global Markets Limited, Migros Ticaret A.S. sermayesinde satılacak payların miktarının artmasına karar vermiştir. Buna göre yeni anlaşma uyarınca Migros Ticaret A.S. (“Sirket”) paylarının, Şirket sermayesinin yaklasık toplamda %11,1’ini temsil eden yaklaşık 20.000.000 TL nominal değerli kısmının yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satısına ilişkindir.



Satısın gerçekleşmesi halinde Kenan Investments S.A. olarak Sirket’teki sermaye payımızın yaklaşık %11,8 olması, dolayısıyla BC Partners’ın iştiraklerinin yönettiği fonların da Şirket’teki toplam payının yaklaşık %11,8 olması beklenmektedir.



Satıs fiyatı, bedeli nakden ve peşinen devir tamamlandığında ödenmek üzere pay basına 22,50 TL olarak belirlenmiştir. Devrin 29.11.2019 tarihinde tamamlanması beklenmektedir."