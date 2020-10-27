Mikro işletme kredi oranı yüzde 41,4 arttı

27 Ekim 2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KOBİ'lerin yüzde 80'inden fazlasını oluşturan mikro işletmelere kullandırılan kredi tutarı ağustos sonu itibarıyla 254,8 milyar liraya ulaştı.

Geçen yıl sonunda 180,2 milyar lira seviyesinde bulunan kredi bakiyesi, 8 aylık dönemde yüzde 41,4'lük artışa işaret etti. KOBİ kredilerindeki artış ise yılın ilk 8 ayında 222,5 milyar lira oldu. KOBİ kredileri bakiyesi de 837,9 milyar liraya yükseldi.

Toplam KOBİ kredilerinin yüzde 30,4'lük kısmı mikro işletmelere kullandırılırken, bu oran son iki yılda artış trendini koruyor. 2018'de toplam KOBİ kredilerinin yüzde 28,3'ü mikro işletmelere kullandırılırken, geçen yıl sonunda bu oran yüzde 29,3'e yükseldi. KOBİ kredisi kullanan firma sayısı da 8 aylık dönemde 2,6 milyondan 3,2 milyona yükseldi. Böylece 8 aylık süreçte KOBİ kredisi kullanan firma sayısında 600 bin üzerinde artış yaşandı.

Küçük işletmelere ağustos sonu itibarıyla kullandırılan kredi tutarı 269,4 milyar liraya, orta büyüklükteki işletmelerin kredi bakiyesi de 313,7 milyar liraya ulaştı.

Kaynak: AA