Milli Rating’de yeni model

11 Eylül 2019

Hükümet sıfırdan bir şirket kurmak yerine Türkiye’de faaliyet gösteren JCR şirketini satın almak üzerine görüşmeler yapıyor. DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde başlatılan görüşmelerde son noktaya gelindi. Kamu ve özel bankaların ile TSPB, TKBB de oluşturduğu bir ortaklık grubu JCR’yi satın alarak milli raiting şirketini inşa edecek.



Millileştirme süreci



Türkiye Bankalar Birliği önderliğinde kamu ve özel bankalar, Borsa İstanbul, Takasbank ve MKK’da yapılan toplantılarda Türkiye’de de faaliyet gösteren uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating’den hisse alımı ile millileştirme sürecinin içinde olunduğu ifade edildi.



Tokyo'da kurulmuş olan, Japon FSA (Finacial Services Agency) tarafından yetkilendirilmiş, ABD SEC (Securities and Exchange Commission) tarafından tanınan uluslararası bir derecelendirme kuruluşu olan JCR’ın iştiraki olan JCR Eurasia ise 2007 yılından bu yana Türkiye’de aldığı izinlerle faaliyette bulunuyor.



Özellikle 2017 yılından sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili değerlendirmelerinde ekonomik gerçeklerden ziyade siyasi gelişmelerin öne çıkmasıyla tartışılmaya başlaması ile milli derecelendirme kuruluşu söylemleri güçlenmeye başladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına bağımlılığı azaltmak ve sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla milli bir derecelendirme kuruluşu oluşturmaya yönelik çalışmalar bu dönemde hızlansa da altyapı ve mevzuat çalışmaları bugüne kadar devam etti.