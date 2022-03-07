Mir ve UnionPay nedir, hangi ülkelerde kullanılıyor?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından batılı ülkelerden ekonomik yaptırımlar geldi. Rus finans kuruluşları SWIFT sisteminin dışında bırakılırken, ülkedeki bankaları sarsan bir hamle de ABD'li Visa ve Mastercard'tan geldi. Visa ve Mastercard Rusya'daki faaliyetlerini durdurduğunu açıklarken, Rus bankaları bu gelişmenin ardından çözüm üretmek için alternatiflere yönelik çalışmalara başladı.

Rusya'nın önemli bankaları Rus ödeme sistemi olan Mir ile Çinli UnionPay'ın birlikte çalışacağı bir kart çıkarmak için harekete geçti. Ülkenin en büyük bankası Sberbank'ın yanı sıra diğer önemli bankalar Alfa-Bank ve Tinkoff da UnionPay ile çalışan kartlar için çalışmaları olduğunu açıkladı.

Mir nedir?

Mir ödeme sistemi, Rusya Merkez Bankası tarafından Mayıs 2017'de kuruldu. Elektronik para transferi için kullanılan sistemin işleyişi Visa ve Mastercard sistemleriine benziyor. Yerel pazarda kullanılmak için altyapı sorunu bulunmayan Mir, uluslararası pazarda ise küresel bir alternatif oluşturmanın çok uzağında.

Mir ödeme sisteminin kullanılabileceği ülkeler ise Türkiye, Vietnam, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Güney Osetya ve Abhazya.

UnionPay nedir?

Çin merkezli ödeme sistemi UnionPay, Mir'e göre daha yaygın durumda. Şirketin websitesinde yer alan bilgiye göre UnionPay ödeme sistemi şu anda 180 ülkede 2 bin 500'den fazla kurumla ortak çalışıyor. Çinli şirket ayrıca SWIFT sistemine alternatif oluşturacak bir sistem üzerine de çalışmalarını sürdürüyor.