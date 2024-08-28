MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan: Sermaye piyasalarında hedefimiz halka arzların artması

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ekrem Arıkan, CNBC-e'nin sorularını yanıtladı.

MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, sermaye piyasalarında son 10 yılda dijitalleşmenin büyük bir ivme kazandığını belirterek, "Sermaye piyasamızda dijitalleşme çok hızlandı" dedi.

Yeni dönemde kripto varlıklarla ilgili önemli bir adım atılacağını duyuran Arıkan, "Kriptolar, hizmet sağlayıcılar aracılığıyla MKK'ya raporlanacak" şeklinde konuştu.

“Yatırımcı sayısı 7-8 milyon arasında dengelendi”

Yatırım fonlarındaki büyümeye de değinen Arıkan, "Yatırım fonlarında istikrarlı bir artış var" ifadelerini kullandı. Yatırımcı sayısının 7-8 milyon arasında dengelendiğini belirten Arıkan, sermaye piyasalarının geleceğiyle ilgili olarak "Hedefimiz, halka arzların artması" dedi.