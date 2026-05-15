MKK: Kontrolmatik 450 milyon liralık borçlanma aracı ödemesini yapmadı

Kontrolmatik 450 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ödemelerini MKK sistemine aktarmadı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. iki ayrı özel sektör borçlanma aracı için planlanan kupon ve itfa ödemelerini gerçekleştirmedi.

Şirketin ödeme takviminde yer alan fonları 15 Mayıs 2026 tarihinde takas altyapısına yönlendirmediği bildirildi. İlgili nakit tutarları yatırımcıların hesaplarına geçmedi.

Kontrolmatik borçlanma araçlarında 450 milyon liralık hacim

Ödemesi tamamlanamayan kıymetlerin 250 milyon lira nominal tutarlı TRSKNTR52618 ISIN kodlu özel sektör tahvili ve 200 milyon lira nominal tutarlı TRFKNTR52615 ISIN kodlu finansman bonosu olduğu açıklandı. Söz konusu borçlanma araçlarının anapara ve dönemsel getiri ödemeleri eş zamanlı olarak planlanmıştı. İhraççı kurumun gerekli nakit aktarımını sağlamaması nedeniyle işlemler MKK nezdinde yapılamadı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu hesaplarına fon transferi yapılmadı

Sermaye piyasalarında ihraç edilen borçlanma araçlarının takas ve saklama operasyonları MKK altyapısı üzerinden yürütülüyor. Şirketlerin tahvil veya bono ödemelerini tamamlayabilmesi için vade gününde kaynakları merkez hesaplarına yatırması talep ediliyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayımlanan metinde, sürecin tamamlanamama nedeni ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması olarak belirtildi.