MKK'dan iki yeni endeks

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Veri Analiz Platformu’nda (VAP) iki yeni endeks yayınlanmaya başladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verileriyle hazırlanan KAP Kâr Endeksi ve KAP Ciro Endeksi, Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında işlem gören şirketlerin kâr ve cirolarındaki değişimleri toplu olarak ve sektörel bazda hazırlanmış endekslerle takip etme imkanı sağlıyor.

Böylece tek grafikle toplam kâr ve ciro analizleri yapılabilecek, sektörel trendler kolayca takip edilebilecek.

KAP Kâr ve KAP Ciro Endeksi yılda 4 defa güncellenecek

VAP’ın Endeksler sayfasından erişilebilen KAP Kâr Endeksi ve KAP Ciro Endeksi, KAP 4.0’a geçiş yapılan 2016 yılının sonundan 2020 3. Çeyrek finansal raporlarına kadar olan dönemi kapsıyor. 4. çeyrek finansal raporlama dönemi sonrası 2020 yılı veri setinin tamamlanmasıyla birlikte ilk güncelleme 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek. Güncellemeler 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlere ilişkin finansal raporların KAP’a son gönderim tarihini takip eden 10. işgünü yayınlanacak.

KAP Kâr Endeksi

Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören tüm şirketler pazar ayırımı yapılmaksızın KAP Kâr Endeksi kapsamında yer alıyor. Ana endeksin yanı sıra Sınai, Mali, Hizmetler ve Teknoloji sektörünü kapsayan dört ayrı KAP Kâr Endeksi ile sektörel kâr trend analizleri yapılabiliyor.

KAP Ciro Endeksi

KAP Ciro Endeksi’nde ise Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören şirketlerden “Mali Kuruluşlar” sektöründe yer alan, “Holdingler ve Yatırım Şirketleri” dışındaki şirketler (Bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama ve faktoring şirketleri, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları) kapsam dışında bulunuyor. Sınai, Hizmetler ve Teknoloji sektörüne özel KAP Ciro Endeksleri de ana endekse ilave olarak hesaplanıyor.

KAP Endeksleri Hesaplama Yöntemi

KAP Endeksleri nominal endeksler olup, her çeyrek dönem için, ilgili çeyrek dönemden geriye doğru son bir yıllık kârların/hasılatların toplamı, baz dönem düzeltilmiş kârlar/hasılatlar toplamına bölünüp 100 ile çarpılarak hesaplanıyor. Baz dönem 2016 yıl sonu, endeks başlangıç değeri ise 100 olarak belirlendi.

Endeks hesaplamalarında sadece, Sermaye Piyasası Kurulu finansal raporlama tebliği kapsamında düzenlenerek KAP’ta açıklanan finansal tablolardaki kâr/hasılat rakamları kullanılıyor.

Hesaplama yapılan dönem ile karşılaştırma yapılan dönem arasında, kapsamda yer alan şirketler açısından fark olduğunda, söz konusu şirketlerin kârlarının/hasılatlarının toplam dönem kârına/hasılatına pozitif/negatif etkisi baz değerin düzeltilmesi yoluyla giderilerek endekslerin sürekliliği sağlanıyor.