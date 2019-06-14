MKK'dan 'Katarlı yatırımcı' açıklaması

14 Haziran 2019

DÜNYA Gazetesi’nin önceki gün ‘Katarlı yatırımcı 4.6 milyar lirasını geri götürdü’ haberinin kamuoyunda çok ses getirmesinin ardından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan açıklama geldi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) yetkilileri, Katarlı çıkışının olmadığını açıkladı.

Haberde, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul’da portföyü olan yabancı yatırımcıların yılın ilk 5 ayında hareketleri incelendiğinde, Katarlı yatırımcıların hareketlerinin dikkat çektiği belirtilmişti. Haberde, aralık ayında 14 milyar 745 milyon lira portföy değerine sahip olan Katarlı yatırımcıların portföyünün mayıs ayında yüzde 30,95 yani 4 milyar 564 milyon lira azalarak 10 milyar 181 milyon liraya düştüğü yazılmıştı.

Söz konusu haber üzerine MKK yetkililerinden yapılan açıklamada, Katarlı yatırımcıların portföy değerindeki azalışın sebebi olarak; toplam portföy değerinin büyük bir bölümünü elinde tutan (31.12.2018’te yüzde 95-31.05.2019’da yüzde 92) Qatar National Bank’ın (QNB) sahip olduğu QNB Finansbank hisse senedinin kapanış fiyatının 9,01 liradan yüzde 33’lük düşüşle 6 liraya gerilemesi gösterildi.

Açıklamada, yatırımcının sahip olduğu halka açık nominal değerde herhangi bir değişiklik olmazken ( 1.562.321.100,40) fiyat değişikliği nedeniyle 4,7 milyar azalma meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi: “QNB, Finansbank’ı satın aldığında geri alım programı çerçevesinde yatırımcılardan halka açık payların önemli bir kısmını portföyüne almıştır. Son durum itibariyle halka açık olarak değerlendirilen 1.562.321.100,40 nominal değerli QNB Finansbank hisse senedi QNB ‘ye aittir.”