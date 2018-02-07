MLP Sağlık'ın halka arz fiyatı belli oldu
MLP Sağlık halka arzında fiyat 19 TL olarak belirlendi.
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. paylarının 1-6 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında, her biri 1 TL nominal değerli pay başına nihai halka arz fiyatı 19 TL olarak belirlendi.
Ak Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda, toplam 5.351 yatırımcıdan 89.191.659 pay talep toplandı.
Halka arz edilen 63.333.333 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 9.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirildi.