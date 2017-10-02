MLP'de halka arz değerlendiriliyor
Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde barındıran MLP Sağlık, halka arz için piyasa şartlarını takip ediyor.
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. hissedarlarının gelecekte olası bir halka arzını değerlendirdiği bildirildi.
MLP Sağlık'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Olası halka arz işlemine ilişkin olarak herhangi bir bağlacıyıcı karar alınmamış olmakla birlikte, halka arzın gerçekleşmesi piyasa şartlarına da bağlıdır." ifadeleri yer aldı.
MLP Sağlık Grubunun içerisinde Liv Hospital ve Medical Park hastaneleri bulunuyor. 1993 yılında faaliyete başlayan grup 17 ilde 29 hastane ile hizmet veriyor.