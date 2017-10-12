Mnuchin: Fed başkanı gelecek ay belli olabilir
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, yeni Fed başkanının belirlenmesi için kesin bir tarih olmadığını ancak gelecek ay belirlenebileceğini açıkladı.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanı konusunda kararını gelecek ay verebileceğini söyledi. Ancak Mnuchin, yeni Fed Başkanı seçimi konusunda spesifik bir nihai tarih bulundumadığını da vurguladı.
CNBC'ye konuşan Mnuchin, "Yeni Fed Başkanı'nın Başkan Trump'ın üzerinde odaklandığı konulardan biri olduğu düşünüyorum. Başkan Trump gelecek ay bir karar vermeye çalışacak, bununla birlikte karar vermek için spesifik bir nihai tarihimiz yok" dedi.