Mobil bankacılıkta ‘göz tarama’ kalkıyor

04 Mart 2020

Şebnem TURHAN

Teknoloji, bankacılık sektöründe iş yapma şekillerini tamamen değiştirdi. Banka şubelerindense artık mobil uygulamalar kullanılıyor. 2016 yılında ise mobil banka şubelerine giriş için ‘göz tarama’ teknolojisi devrim gibi gelmişti. 2020 yılına gelindiğinde artık bazı bankalar gözle girişe vedaya hazırlanıyor.

Mobil bankacılık şifrelerinin uzun olması, hatırlamanın zorlaşması bankacıları yeni çözümler üretmeye itmişti. Bunun biri şifre kurucular olurken fintech’lerin geliştirdiği teknolojileri de dünya bankaları devreye almaya başlamıştı. Bunların başında da ‘göz tarama’ geliyordu. Hiç kimsenin taklit edemeyeceği ve unutmayacağınız bir çözüm olan göz tarama teknolojisi artık eskisi kadar popüler değil. Konuya yakın uzmanlardan aldığımız bilgilere göre göz taramanın kaldırılması güvenlik veya regülasyonla ilgili bir durum değil.

Nümerik parola, sistemi bitirdi

Bu fonksiyon ilk devreye alındığında sektör açısından inovatif bir uygulama olmasının yanında, kullanıcıya da büyük kolaylık sağlıyordu. Ancak özellikle mobil ve internet bankacılığında nümerik parola sistemine geçilmesiyle birlikte, kullanıcılar göz tarama teknolojisine ihtiyaç duymamaya başladı. Aldığımız bilgilere göre bu fonksiyonu kullanan müşteri sayısı ve yatırım değerlendirildiğinde bu fonksiyonun devam etmesine gerek olmadığı görüldü.