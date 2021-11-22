Mobiltel halka arz büyüklüğü 332,8 milyon TL oldu

Mobiltel'in paylarının halka arzı için 18-19 Kasım 2021 tarihleri arasında talep toplama işlemleri tamamlandı.

Halka arza aracılık yapan İnfo Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Mobiltel paylarının mevcut halka arzında fiyat 1,60 TL olarak açıklanmış olup, halka arz büyüklüğü 332.800.000 TL olarak gerçekleşti.

Mobiltel’in sermayesinin 847.000.000 TL’den 1.025.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 178.000.000 TL nominal değerli pay ve mevcut ortak Aydın MISTAÇOĞLU’nun sahip olduğu 30.000.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 208.000.000 TL nominal değerli pay halka arz edilmiş ve tamamı satıldı. Halka arzda toplam 34.091 yatırımcıdan halka arz edilen 208.000.000 TL nominal değerli payların 3 katına denk gelen 629.159.426 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi. Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,7 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 6,6 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,3 katı talep geldi.

Açıklamada, "Dağıtım sırasında tahsisat oranlarında izahnamenin 25.2.3.a maddesi kapsamında değişiklik yapılmış ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen kısım %15’ten %12’ye azaltılmış, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların nihai tahsisat oranı ise %25’ten %28’e yükseltilmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için tahsisat oranında değişiklik yapılmamıştır." denildi.