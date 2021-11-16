Mobiltel'in halka arz gelirinin yüzde 70’i borç ödemesine

Mobiltel, şirket paylarının yüzde 20,29’luk bölümünü halka arz edecek. 18-19 Kasım tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle ihraç edilecek Mobiltel payları 1.60 TL’den satılacak.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70’ine karşılık gelen tutar finansal borç ödemelerinde, yüzde 30’u ise şirketin büyüme hedefleri ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacak. Ortakların 6 ay boyunca hisse satmama ve şirketin bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü ile gerçekleştirilecek halka arzda, yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra yurtdışı kurumsal yatırımcılar da hedefleniyor.

Mobiltel Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu sektörde önümüzdeki dönemde ciddi bir büyüme potansiyeli gördüklerini belirterek “2023 yılında 5G lansmanı gerçekleşecek. 5G şebekelerinin hayata geçmesi demek tüketicinin elindeki telefonların değişim ihtiyacının doğması demek. Biz de halka arzla birlikte pazarın hızlı büyüyeceği bu döneme güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. Halka arzı, özkaynaklarımızı güçlendirecek, net karlılığımızı artıracak bir hamle olarak görüyoruz. Bu halka arzla birlikte Mobiltel, kendi alanında halka açılmış ilk şirket olacak. Bu da bizim için gurur verici’’ dedi.

Mobiltel’in kendi alanında sektörünün halka açık ilk şirketi olacağını söyleyen İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Güler “Halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 15’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,29 olması öngörülüyor” diye konuştu.