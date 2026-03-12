Moda devinden kurucusuna 3,23 milyar Euro'luk rekor temettü!

Moda dünyasının devi Inditex, 2025 yılındaki güçlü operasyonel başarısının ardından hissedarlarına yapacağı temettü ödemesini yüzde 4 oranında artırma kararı aldı.

Şirketin yüzde 59'luk hissesini elinde bulunduran kurucu Amancio Ortega, bu artışla birlikte bu yıl toplam 3,23 milyar Euro (yaklaşık 164,86 milyar TL) temettü alacak. Ödemelerin ilki mayıs ayında, ikincisi ise kasım ayında gerçekleştirilecek.

Dünyanın en zengin 15. kişisi

Yaklaşık 126,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 15. kişisi olan 90 yaşındaki Ortega, geçen yıl da 3,1 milyar Euro (yaklaşık 158,22 milyar TL) seviyesinde bir gelir elde etmişti.

Satış ve kârda artış

Şirketin 31 Ocak 2026'da sona eren mali yıl sonuçlarına göre satışlar yüzde 3,2 artışla 39,9 milyar Euro'ya (yaklaşık 2,04 trilyon TL) yükseldi. Vergi öncesi kâr ise yüzde 5,8 artarak 8 milyar Euro'ya (yaklaşık 408,32 milyar TL) ulaştı.

Bünyesinde birçok markayı barındıran Inditex'in 90'dan fazla ülkede 5 bin 460 mağazası bulunuyor. Şirket dünya genelinde 160 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Geçen yıl 103 mağaza kapatılmasına rağmen, daha büyük mağaza konseptlerine geçilmesi sayesinde toplam satış alanı büyümeye devam etti.

Kuryelikten gayrimenkul imparatorluğuna

1975 yılında bir gömlekçide kurye olarak çalışırken kariyerine başlayan Ortega'nın, La Coruña'da kurduğu küçük Zara mağazası bugün küresel bir dev haline geldi. Bu ay 90 yaşına girecek olan Ortega, kazandığı devasa temettüleri genellikle Londra, New York ve Miami gibi metropollerdeki ikonik binalara yatırıyor.

Bu yatırım tercihinin arkasında sadece ticari öngörü değil, İspanya'daki vergi yasaları da bulunuyor. Avrupa Birliği'nde kapsamlı servet vergisi uygulayan tek ülke olan İspanya'da, gelirlerin 12 ay içinde "ekonomik faaliyet" kabul edilen varlıklara yatırılması durumunda ciddi muafiyetler sağlanabiliyor.