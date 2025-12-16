Monzo, Habito’yu satın aldı

Monzo, konut finansmanı alanındaki varlığını güçlendirmek amacıyla dijital mortgage broker Habito’yu satın aldığını duyurdu. Bedeli açıklanmayan anlaşma, bankanın finansal hizmetleri tek çatı altında toplayan süper uygulama stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Müşteri sayısı 14 milyona ulaştı

Habito, ev satın alma sürecini hızlandıran teknolojisi ve ücretsiz çevrimiçi danışmanlık hizmetleriyle tanınıyor. Monzo’nun “Homeownership” özelliği üzerinden halihazırda 450 bin kullanıcının mortgage işlemlerini takip ettiği, toplam müşteri sayısının ise 14 milyona ulaştığı belirtildi. Habito’nun net varlıkları 2024’te 375 bin sterline yükseldi.

5,3 milyar sterlinlik ek ödeme

Monzo’nun bu adımı, süper uygulama alanında güçlü rakiplerinden Revolut’a karşı rekabetini artırmayı hedefliyor. Banka, İngiltere’de konut sahiplerinin yıllık 5,3 milyar sterlinlik ek ödeme potansiyelini yeterince değerlendiremediğini ortaya koyan araştırmaların ardından mortgage alanına daha fazla odaklandı.

Öte yandan Monzo, ekim ayında beş yıldır görev yapan CEO TS Anil’in ayrılacağını açıklamıştı. Anil’in yerine AstraZeneca yönetim kurulu üyesi Diana Layfield’in geçmesi bekleniyor. Bu değişimin, bankanın gelecek stratejileri açısından kritik olduğu değerlendiriliyor.