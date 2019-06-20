Moody's 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü

20 Haziran 2019

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından, 11 Türk şirketinin kredi notunu bir kademe indirdi.

Moody's'in dün geceki açıklamasına göre, kredi notları B1'e düşürülen şirketler; Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek , Doğan Holding, Koç Holding ,OYAK, Türk Hava Yolları, Tüpraş olarak sıralanırken; yine not indirimine gidilen Erdemir, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Turkcell ve Şişecam yeni bir not indirimi için izlemeye alındı.

Petkim ise not indirimi için izlemeye alındı.

Moody's Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu olası bir ödemeler dengesi krizinin gerçekleşme ihtimalini artmaya devam etmesini gerekçe gösterek bir kademe düşürdü, kredi notu görünümünü ise negatifte tuttu.