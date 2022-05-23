Moody's, 2,5 ayda 3. kez Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin kredi notu "Caa2"den "Caa3"e çekildi.

Açıklamada, not indiriminin Moody's'in başlangıçta beklediğinden daha uzun süreli bir askeri çatışmaya yol açan Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna hükümetinin borç sürdürülebilirliğine yönelik artan risklerden kaynaklandığı, bunun da borcun yeniden yapılandırılması ve özel sektöre zarar verilmesi olasılığını artırdığı belirtildi.

Moody's, kredi notunun görünümünü "negatif" olarak belirlendi.

Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirmişti. Ardından 5 Mart'ta da Ukrayna'nın kredi notunun "B3"ten "Caa2"ye indirildiği ve kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği kaydedildi.