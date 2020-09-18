Moody's, 8 Türk şirketin notunu kırdı
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından 8 şirketin de notunu indirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından 8 şirketin de notunu indirdi. Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes, Coca Cola İçecek, Erdemir, Koç Holding, OYAK, Turkcell, TÜPRAŞ ve Şişe Cam'ın kredi notları 'B1'den 'B2'ye çekildi. Kredi notlarının görünümü 'Negatif' olarak belirlendi.
Moody's geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notunu B1'den B2'ye indirdi; görünümü de 'negatif' olarak teyit etmişti.