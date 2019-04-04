Moody's ABD'de 2019 ve 2020'de resesyon beklemiyor

04 Nisan 2019

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bir raporunda ABD ekonomisinde yıl sonuna doğru bir yavaşlama olabileceğini ancak bu yıl ve gelecek yıl bir resesyon beklemediğini ifade etti.

Raporda bu yıl için ortalama yüzde 2.5, 2020'de ise yüzde 1.7 büyüme beklendiği ifade edildi.

Moody's kurumsal karlılıklarda beklenmedik bir düşüş, Çin veya Avrupa büyümelerinde düşüşünün daha keskin hale gelmesinin ve ticaret geriliminin daha da artması gibi bazı risklerin şoka dönüşebileceğini belirtti.