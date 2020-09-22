Moody's: Büyük finans kuruluşları Libor'dan vazgeçmeye hazır
Moody's büyük finans kuruluşlarının 2021 yılı sonuna kadar Libor kullanımını sonlandıracağını duyurdu.
Moody's'den yapılan açıklamada, 85 büyük banka ve sigorta kurumunun katıldığı anket sonuçlarına göre, finans kuruluşları 2021 yılı sonunda Libor kullanımını sonlandırma planları yapıyorlar.
Finansal kurumlar, küresel ölçekte trilyonlarca dolarlık işlemlerde kullanılan kıyaslama ölçütünü değiştirmeye çalışan bankaların para cezasına çarptırılması sebebiyle Libor'un kullanılmamasını tercih ediyorlar.
Moody's açıklamasında, "Moddy's'in görüştüğü tüm finansal kurumlar geçiş planları yapıyorlar. Geçtiğimiz sene bankaların sadece üçte ikisi, banka dışı finansal kurumların ise sadece üçte birinin Libor kullanımını terk etme planları vardı" denildi.
Ankete katılan firmaların çoğu COVID-19 salgınının planlarını etkilemeyeceğini belirttiler.
Moody's kıdemli kredi uzmanı Olivier Panis, "Anket katılımcılarının çoğu işlem bedellerinin alıcı ve verici arasında paylaşılması gerektiğini belirttiler" dedi.