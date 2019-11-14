Moody's: Global büyüme gelecek 2 yılda zayıf olmaya devam edecek

14 Kasım 2019

Moody's Investors Service, global ekonominin daha uzun vadeli bir trende doğru yavaşlamaya devam ettiğine, büyük ekonomilerde iş dünyası güveninin ticaret politikası belirsizliğinin etkisi ile kötümser hale gelmeye başladığına işaret ederek, global büyümenin gelecek 2 yılda zayıf olmayı sürdüreceğini savundu.



Global ekonominin 2020 veya 2021'de bir resesyona girmesini beklemediklerini belirten Moody's, "Bununla birlikte, yapısal şekilde düşük büyüme, düşük enflasyon ve sınırlı politika hareket alanının olduğu cari ekonomik ortam global ekonomiyi negatif gelişmelere karşı dana kırılgan hale getiriyor" ifadelerini kullandı.



Bugün yayınladığı "Global Makro Görünüm" raporunda global ekonomi için tahminlerin genel olarak değişmediğini belirten Moody's, G20 ekonomilerinde yıllık büyümenen 2020'de 2019'da olduğu gibi yüzde 2,6 olacağıın tanmin etti. ABD ve Çin'de büyümenin 2020'de de yavaşlamaya devam edeceğini belirten Moody's, G20'de ekonomilerinde büyümenin 2021'de yüzde 2,8'e toparlanacağını, ancak geçtiğimiz birkaç on yılın ortalamasının altında kalmayı sürdüreceğini vurguladı.



G20'deki 9 gelişmiş ekonominin 2019'da yüzde 1,6, 2020'de yüzde 1,4 ve 2021'de yüzde 1,6 büyüyeceklerini tahmin eden Moody's, gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin 20201 ve 2021'de istikrar kazanacağını veya hızlanacağını da belirtti. Gelişmekte olan G20 ekonomilerden 2019'da yüzde 4,3 olması beklenen büyümenin 2020'de yüzde 4,6'ya ve 2021'de 4,8'e hızlanacağı öngörülüyor.