Moody's Halkbank'ın notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı

21 Ekim 2019

Moody's ayrıca Halkbank'ın caa2 olan temel kredi değerlendimesi (BCA) notunu da negatif izlemeye aldı.



Halkbank'ın caa2 olan BCA ve B3 olan mevduat notlarının izlemeye alınmasının bankanın hukuki risklerinden kaynaklı olarak olağanüstü desteğe ihtiyaç duyması olasılığını gösteren Moody's, ABD Adalet Bakanlığı'nın Halkbank'a karşı 15 Ekim'de yönelttiği suçlamalara işaret etti ve gözden geçirmede Halkbank'ın hukuki ristlerinin gelişiminin değerlendirilmesine odaklanacağını vurguladı.