Moody's, Hırvatistan'ın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin kredi notu "Ba2"den "Ba1"e yükseltti.

Moody's, kredi notunun yükseltilme gerekçelerini Ülkenin Euro Bölgesi'ne katılımının kritik bir aşamasına girilirken, kurumsal kapasitesi ve politikasını geliştirmesi ve döviz borcu riskine daha az maruz kalması olarak gösterdi.

Ülkenin kredi notunun görünümü 'Pozitif'ten 'Durağan'a revize edildi.