Moody's: Küresel para piyasası fonlarının 2021 görünümü negatif

11 Kasım 2020

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından hazırlanan raporda, küresel para piyasası fonlarının 2021 yılı görünümlerinin ekonomik belirsizlikler ve muhtemelen artacak regülasyonlar nedeniyle negatif olmaya devam ettiği belirtildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde ayrıca bankaların görünümlerinin negatife döndüğü ortamda para piyasası enstrümanlarının kredi kalitesinin hasar aldığı, bunun da para piyasası fonları için faaliyet ortamını daha da zor hale getirdiği ifade edildi.

Değerlendirmede öte yandan, "Önde gelen para piyasası fonlarının likiditesi yüksek olsa da piyasa belirsizlikleri nedeniyle sektör riskleri sürüyor" ifadeleri yer aldı.