Moody's, Rusya'nın not görünümünü pozitife çevirdi

26 Ocak 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın "Ba1" olan notunun teyit edildiği, notun görünümünün ise durağandan pozitife çevrildiği bildirildi.

Açıklamada, kurumsal gücün arttığına dair kanıtların, not görünümünün çevrilmesinde etkili olduğu belirtilerek, Rusya'nın makroekonomik çerçevesinin, petrol fiyatlarındaki şoklar ve bugüne kadarki yaptırımlar ile iyi bir şekilde başa çıktığı, hükümetin kurala dayalı mali yapısında iyileştirme yapıldığı vurgulandı.

Ekonomik ve mali esnekliğin arttığına dair kanıtların da not görünümünün çevrilmesinde temel unsurlar arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonomik ve mali esnekliğin artması, Rusya'nın jeopolitik gerilimlerden ya da petrol fiyatlarındaki yeni bir düşüşten kaynaklanacak daha fazla dış şoklara karşı kırılganlığını azaltıyor. Rusya'nın notunun teyit edilmesi ise Rusya'nın mali gücünün kısmen, ekonomik beklentilerdeki iyileşme ile uzun dönem ekonomik zorluklar ve devam eden yakın vadeli dış olaylara maruz kalma bileşimine karşı etkili politika oluşturulması ile dengelenmesini yansıtıyor. Not görünümü, Moody's'in bu dengenin Rusya'nın lehine değişmeye devam edip etmeyeceğini değerlendirmesine olanak tanıyacak."

Kaynak: AA