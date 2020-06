Moody's, THY'nin kredi notunu indirdi

16 Haziran 2020

Moody's Investors Service, Türk Hava Yolları'nın kredi notunu (CFR) B2'den B3'e ve, temerrüt olasılğğı notunu B2-PD'den B3-PD seviyesine düşürdü, görünümünü 'negatif' olarak belirledi.



Moody's not değişikliği ile birlikte THY için 27 Mart tarihinde başlattığı olası bir not indirimi için gözden geçirmenin tamamlandığını duyurdu.



Kredi derecelendirme kuruluşu, yapılan not değişikliğinin koronavirü salgının artan süresini ve şiddetini, daha fazla koronavirüs salgını yaşanıp yaşanmayacağı ve hava yolu ile seyahate sınırlamaların uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini yansıttığını vurguladı. Moody's not değişikliğinin bir diğer nedeni olarak da Türk Hava Yolları'nın likidite profilinin öncedren öngörülenden daha zayıf olmasını işaret etti.



Türk Hava Yolları'nın devlet destekli ihracı olarak sınıfladığını belirten Moody's, Şirket'in finansal kapasitesinin kalitesini ölçen BCA notunu b3'den caa1'e indirdiğini, CFR'nin de BCA'nın bir kademe üzerinde belirlendiğini vurguladı.



THY'nın kredi notunun kısa vadede artırılmasının muhtemel olmadığını ifade eden Moody's, not artırımı için Şirket'in likidite profilinin kayda değer şekilde iyileşmesi, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması, seyahat yasaklarının kaldırılması ve yolcu sayılarının iyileşmesi gerektiğini vurguladı.



Moody's, yolcu sayılarında düşüşün 2021 yılında da düşük kalmaya devam etmesi veya likiditenin cari tahminden daha zayıf olması halinde notun yeniden düşürülebileceğini de belirtti.