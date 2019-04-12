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Moody's: Türkiye bu yıl yüzde 2 küçülecek

Moody's, Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 2 küçüleceği öngörüsünde bulundu. Daha önce IMF ve OECD sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 1,8 seviyesinde daralma beklentilerini açıklamışlardı.

Moody's: Türkiye bu yıl yüzde 2 küçülecek
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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2 daralmasını beklediğini bildirdi. Yıl sonu enflasyonunu ise yüzde 17 olarak tahmin etti.

Moody's değerlendirmesinde, "Bakan Albayrak'ın Çarşamba günü açıkladığı reform programı bir dizi önemli politika alanında çok az detay sağlıyor. Bütçe tedbirleri için detay veya spesifik takvim yer almadı" notuna yer verildi.

Moody's ayrıca, Türk bankacılık sisteminde takipteki kredilerin (NPL) gerçek seviyesini gösteren bir şeffaflık bulunmadığını belirtti.

Türkiye için son değerlendirmelerinde; IMF bu yıl için yüzde 2,5, OECD ise yüzde 1,8 küçülme tahmininde bulunmuşlardı.

Dunya.com

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