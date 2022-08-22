Moody's, Türkiye ekonomisini değerlendirdi: Bütçe üzerinde baskılar artacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, hükümetin hane halklarını yüksek enflasyonun etkilerinin tam olarak görülmesinden korumak için aldığı tedbirlerin artan maliyetinin önümüzdeki aylarda bütçe üzerinde baskıyı artıracağını savundu.

Moody's, Türkiye ekonomisi için 17 Ağustos'ta yaptığı değerlendirmeye ilişkin soru ve cevapları yayınladı. Türkiye'nin yüksek enerji ithalat faturası nedeniyle dış konumu üzerinde yüksek baskılarla karşı karşıya olduğunu belirten Moody's, Türk yetkililerin para birimini istikrara kavuşturmak ve döviz tamponlarını eski haline getirmek için giderek alışılmışın dışında önlemlere başvurduklarını belirtti.

Kuruluş, kötüleşen bir dış pozisyonun egemenin kredibilitesi üzerindeki etkileri ve yetkililerin politika yanıtı hakkındaki şu soruları yanıtladıklarını vurguladı:

"Türkiye risklere ne kadar açık ve hükümetin elinde bunlara yanıt vermek için ne var?

İthalat maliyetlerinin artması, yüksek ve artan enflasyonun bir sonucu olarak 2022 yıhda lira sürekli baskı altında kaldı. Küresel olarak sıkılaşan mali koşullar, kurda istikrarı sağlama, döviz tamponlarını yeniden oluşturma ve enflasyonu aşağı getirme hedeflerinde başarılı olamayan bir dizi ortodoks olmayan politika uygulayan Türk politika yapıcıar için zorlukları artırdı.

Türkiye'nin cari hesabının görünümü nedir ve dış finansman seçenekleri nasıl?

Enerji fiyatları, bu yıl Türkiye'nin dış pozisyonu üzerindeki maddi baskıların ana nedenidir. Güvene duyarlı dış yeniden finansman ihtiyacı yaklaşık 128 milyar dolar (GSYİH'nın %17'si). Bankalar ve büyük şirketler – ana denizaşırı borçlular - vadesi gelen borçları çevirebildiler, merkez bankasının bu yüksek dış finansman ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak için rezervlerini kullanacağını ve bunun döviz rezervlerini düşük tutmasını bekliyoruz.

Türkiye'de ekonomik büyüme beklentisi nedir?

İlk yarıda sağlam büyüme 2022'nin ikinci yarısında ve 2023'e doğru önemli bir yavaşlama izleyecek. Finansal koşulların küresel olarak sıkılaşması ve Türkiye'nin Avrupa'daki ana ihracat pazarlarının zorlanması nedeniyle önemli ölçüde daha zorlu olacak. Buna ek olarak, Türk makamları yakın zamanda kredi büyümesini dizginlemek için tedbirler açıkladılar.

2022 için reel GSYİH büyüme tahminimiz tam bir yüzde puanı artırarak %4,5'e yükseltti, ancak 2023 için tahminimizi, daha keskin bir yavaşlama riskinin önemli olduğuna inanarak yüzde 4,0'dan yüzde 2,0'a indirdik.

Kamu maliyesinin görünümü nedir?

Şimdiye kadar, kamu maliyesi, yüksek enflasyon ve büyümeden yararlanmaya devam etti. ekonomi. Bununla birlikte, bütçe baskıları, hükümetin, haneleri yüksek enflasyonun tam etkisinden ve ekonomideki olası bir yavaşlamadan korumaya yönelik önlemlerinin artan maliyetlerin yansıması olarak yılın son aylarında önemli ölçüde artacaktır. Kamu borç oranı düşecek, ancak borç liranın değer kaybetmesine karşı oldukça hassas olmaya devam edecek."