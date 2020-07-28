Moody's: Türkiye'nin fonlama ihtiyacı ve borçluluğu artacak

28 Temmuz 2020

COVID-19 salgınının oluşturduğu ekonomik kriz tüm dünyada hissedilirken, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkenin fonlama ihtiyacının ve borçlanmalarının artacağını açıkladı.

Moody's Avrupa Kamu Sektörü bölümünün raporuna göre, Türkiye, Rusya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nin fonlama ihtiyacı artacak ve borçlulukları artacak. Raporda COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen ekonomilerde görülen daralmanın getireceği fonlama ihtiyacının 2020 yılı için 25 milyar euronun üzerinde olacağı tahmin edildi.

Raporda 4 ülkenin cari açıklarının ve borçlanmaların 2020 yılında artacağı ancak 2021 yılında normalleşme ile rahatlayacağı belirtilirken Türkiye bu 4 ülkeden hariç tutuldu. Krizden en çok etkilenecek ekonomiler ise Türkiye ve Polonya olarak gösterildi. Raporda Türkiye'nin yüksek borçluluk ve Polonya'nın vasat ekonomik performans nedeniyle uzayan bir krize karşı daha "korunmasız" olduğu belirtildi.

Moody's analisti Vladlen Kuznetsov, söz konusu ülkelerin ekonomilerinin 2020 yılında COVID-19 sebepli büyük bir darbe alacağını söyledi ve ekledi, "Ancak bu şoku mali esneklikleri, düşük borç yükü ve düşük mali riskler sayesinde atlatacaklar."