Moody's Türkiye'nin notunu düşürdü

15 Haziran 2019

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürdü, görünümü ise negatif olarak belirledi.

Açıklamada "not indirimi ödemeler dengesi krizinin artmaya devam etmesini yansıtıyor. Türkiye uzun süreli ekonomik ve finansal oynaklık dönemine karşı kırılgan olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Döviz rezervlerinde düşüşün TCMB'nin şeffaflığı ve bağımsızlığı konusunda daha fazla endişeyi ortaya çıkarttığını belirten Moody's'in açıklamasında, "Türkiye'nin döviz rezervi tamponları zayıf ve bunların gelecek 2 yılda ekonomi genelindeki kısa vadeli yükümlülüklere göre daha da zayıflaması bekleniyor. Döviz rezervlerindeki düşüş TCMB'nin uzun süredir devam ettiği kurda serbest dalgalanmaya izin verme politikasına ters görünüyor" denildi.

ABD ile yaşanan S-400 krizine de dikkat çeken kurum, "ABD Kongresi'nin değerlendirmeye alacağı olası yaptırımlar da Türkiye ekonomisi ve finansal sistemi üzerinde baskı oluşturuyor. ABD ile yaptırım boyutunda bir kötüleşme, kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskıya neden olur." değerlendirmesini yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'in not kararına tepki