Moody's’ten ‘alışılmışın dışında ekonomi politikası’ uyarısı

Hüseyin GÖKÇE

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2"den "B3"e düşürdüğünü, not görünümünü ise "negatiften" "durağana" çevirdiğini duyurdu.

Moody’s kredi notunun düşürülmesine gerekçe olarak, Türkiye'nin ödemeler dengesi üzerinde artan baskıları ve döviz rezervlerinin daha da düşme riskini gösterdi.

Moody’s ayrıca Türkiye'nin cari açığının muhtemelen önceki beklentileri büyük bir farkla aşabileceğini kaydetti.

Moody’s'in Türkiye’nin kredi notuna ilişkin açıklamalarını değerlendiren E. IMF Ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Y. zamanlı Öğretim Görevlisi Burcu Aydın Özüdoğru, B3 kredi notunun spekülatif kabul edilen ve yüksek kredi riskine tabi yükümlülükler için verildiğini bildirdi.

Özüdoğru’nun değerlendirmeleri şöyle:

Sebepleri

1. Türkiye’nin düşük rezervleri ve artan dış finansman ihtiyacının ödemeler dengesi üzerinde yarattığı baskı.

2. Alışılmışın dışında uygulanan ekonomi politikasının ekonomik istikrar sağlamaması.

Moody's, Türkiye için verdiği B3 kredi notunu "spekülatif kabul edilen ve yüksek kredi riskine tabi yükümlülükler" için veriyor.

Bu nota sahip ülke için finansal istikrarsızlık yaşıyor veya yetersiz nakit rezervleri tutuyor anlamını taşıyor. B seviyesi, uluslararası yatırımcılar için finansal yatırım yapılabilen en son seviye olarak adlandırılıyor.

Bu seviyenin bir altı olan C ise ana para veya faizin geri alınması için çok az ihtimali olan yatırım araçları olarak değerlendirilir.

B3 notu olan diğer ülkeler hangileri?

Bosna Hersek

Kırgızistan

Moldova

Moğolistan

Nikaragua

Nijer

Pakistan

Svaziland

Tacikistan