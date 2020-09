Moody’s’ten DÜNYA'ya açıklama: Kredi koşulu değişirse takvimi beklemeyiz

16 Eylül 2020

ŞEBNEM TURHAN

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu takvim dışı bir tarihte sürpriz olarak indirmesi tartışma yarattı. Moody’s, cuma gecesi yayımladığı değerlendirmeyle Türkiye’nin kredi notunu B1’den B2’ye indirirken görünümü de “negatif” olarak bıraktı. Analistler negatif görünüm gelecek 18 ay içinde üçte bir ihtimalle kredi notunun düşürülebileceğine işaret etti. Moody’s yetkilileri DÜNYA’nın neden takvim dışı değerlendirme yaptınız sorusuna Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygun olarak kredi koşullarında önemli bir değişiklik ve olay olması durumunda yıllık belirttiği takvim dışında bir tarihte bağımsız bir kredi derecelendirme yapabildiği durumların olduğu yanıtını verdi.

Artırım olasılığı düşük

Kredi notunun değişim koşullarına da açıklamasında yer veren Moody’s, olası bir not yükseltmesinin Türkiye’nin görünümü dikkate alındığında çok düşük bir olasılık olduğuna dikkat çekerek “Ancak, kısa vadede mali ve para politikaları ödemeler dengesi krizine daha fazla maruz kalmanın önlenmesi konusunda daha tutarlı hale gelirse not görünümü kalıcı hale gelebilir. Dış finans desteği ve ABD ile AB gerilimlerinin azalması da destekleyici olabilir. Ekonomik yapısal dengesizlikleri engelleyecek bir dizi ekonomik reform da ülkenin doğasında var olan güçlü yönlerinden yararlanılarak not yükseltimi yaşatabilir” diye değerlendirdi.

Ne koşulda düşebilir?

Moody’s açıklamasında mevcut ödemeler dengesi bozulmasının tam anlamıyla bir krize dönüşmesi durumunda Türkiye’nin kredi notunun muhtemelen düşeceği belirtilerek böyle bir durumda hükümetin kıt döviz kaynaklarını koruma altına almaya çalışabileceğini ve zaten bazı kısıtlamaların yabancı alacaklarını da etkilediği kaydedildi.

Daha hızlı bozulma ihtimali



Hatırlanacağı üzere Moody’s cuma gecesi yurtdışı finansman kaynaklı kırılganlıkların artması nedeniyle ödemeler dengesi krizi ile karşı karşıya kalma ihtimalinin yükselmesini gerekçe göstererek Türkiye’nin kredi notunu bir kademe indirmişti. Moody’s’ten yapılan açıklamada negatif görünümün gelecek yıllarda mali göstergelerdeki bozulmanın tahmin edilenden daha hızlı gerçekleşebilme ihtimalini yansıttığı belirtilerek risklerin Türkiye’yi “tam ölçekli bir ödemeler dengesi krizi” ile karşı karşıya bırakma ihtimalini artırdığı vurgulandı. Kuruluş ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği ve ABD ile ilişkileri ve Doğu Akdeniz’den kaynaklanan gerilimin potansiyel bir krizi hızlandırabileceğine dikkat çekti.

7.50 lira ile rekor tazeleyen dolar zirveden döndü



Yeni haftanın ilk işlem gününde 7.50 liraya yükselerek tarihi rekorunu tazeleyen dolar bu bölgede tutunamadı ve önceki gün gelen satışlarla 7.47 seviyelerine kadar geriledi. Dolar dün sabah 7.48 lira seviyelerinde güne başlarken gün içinde 7.4990 liraya kadar çıkarak zirveyi zorladı. Analistler teknik açıdan bakıldığında, 7.5000 direnç bölgesini test eden doların yükselen bir trend içinde olduğu görüşünde. Doların 7.50 liradan aşağıya inmesi durumunda 7.4344 ve 7.4130 teknik seviyelerinin görülebileceğini kaydeden analistler olası yukarı yönelimlerde 7.50 liranın aşılması halinde 7.5200 ve 7.5500 seviyelerinin gündeme geleceğini belirtti.



Kurdaki dalgalanma sürerken Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde geleneksel yöntemle dün 10 milyar TL fonlama sağladı. İhalede en düşük basit faiz yüzde 11,25, ortalama basit faiz yüzde 11,28 oldu. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de önceki gün itibariyle yüzde 10,32 seviyelerine kadar yükseldi. Önceki gün ilk kez yüzde 11,75 faiz oranı ile TCMB geç likidite depo piyasasında 14 milyar TL tutarında fonlama yaptı.



TCMB’nin mevcut sisteminde politika faizi yüzde 8,25 seviyesinde. Faiz koridorunun alt ve üst bandı politika faizinin 150 baz puan altı ve üzerinde bulunuyor. Geç likidite penceresi (GLP) ise politika faizinin 300 baz puan yukarısında. Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 9,75’te ve geç likidite penceresi oranı yüzde 11,25’te yer alıyor. TCMB PPK olmaksızın fonlama maliyetini yüzde 11,25’e kadar çıkarabiliyor.