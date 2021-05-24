Moody's'ten gelişen piyasalar için kredi riski uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bazı iyileşme işaretleri olsa da gelişmekte olan piyasa ülkelerin kredi notları ve bu ülkelerdeki finans dışı şirketlerin notları için stres göstergelerinin yüksek olmaya devam ettiğini bildirdi.

Moody's Investors Service yöneticilerinden Atsi Sheth hazırladığı raporda, "2020 yılında glişmekte olan piyasa ülkelerinde reel GSYH, Çin ve Türkiye haricinde, ortalama yüzde 6 daraldı. Gelişmekte olan piyasalarda GSYH bu yıl toparlanıyor, ancak pekçok gelişmekte olan piyasada pandemi öncesi seviyelere ancak 2022'de dönülebilecek" değerlendirmesini yaptı.

Gelişmekte olan piyasa finansal şartlarının hali hazırda uzun vadeli ortalamalar civarında dalgalanmaya devam ettiğini belirten Sheth, bununla birlikte finansal yapıları, politikaları yansıtacak şekilde ülkeler arasında ayrışmalar olduğunu da vurguladı.

Sheth, Moodys'in Gelişmekte olan Piyasa Likidite Stres Göstergesi'ne bakıldığında gelişmekte olan piyasa finans dışı şirketkleri için likidite ölçüklerinin 6 ay öncesine göre biraz daha iyi olduğuna da dikkat çekti.