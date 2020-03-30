Moody's'ten gelişmekte olan ülkeler için kırılganlık uyarısı

30 Mart 2020

Noody's Investors Service bugün yayınladığı raporda, düşük kredi notu, büyük kısa vadeli uluslararası tahvil geri ödemeleri, döviz ciddi bağımlılığı olan gelişmekte olan ekonomilerin sermaye piyasalarında kötüleşen ekonomik şartların etkisine karşı özellikle kırılgan oldukları uyarısında bulundu.

'Sadece birkaç piyasanın buna bağışıklığı var'



Mood's Başkan Yardımcısı Christian Fang yaptığı değerlendirmede, "Koronavirüs salgını ve emtia fiyatlarında keskin düşüş ciddi finansal piyasa oynaklığını ve riskten kaçınmayı tetikliyor. Sadece birkaç gelişmekte olan piyasanın buna karşı bağışıklığı var" ifadelerini kullandı.



"Döviz cinsinden borçlarını yeniden finanse etmek için uluslararası tahvil piyasalarına erişime ihtiyaç duyan veya özel sektörden döviz cinsinden ağır şekilde borçlanmak zorunda kalan gelişmekte olan ekonomilerin hali nazırda sınırlayıcı, fahiş şartlarla karşıya kalıyorlar" değerlendirmesini yapan Fang, politika yapıcıların sermaye çıkışlarını azaltmakta sınırlı kapasite ve/veya dövizde kredi risk primlerinin keskin şekilde artışla karşı karşıla olduklarını da vurguladı.

'Türkiye, hassas durumda'



Moody's, hali hazırda vadeleri gelen uluslararası tahvillerinin refinansmanını sağlamış Türkiye, Sri Lanka, Hondras, ve Tunus gibi ülkeleri, yaklayan uluslararası tahvil itfalarının döviz rezevrlerine oranının büyüklüğü nedeniyle hassas durumda olduklarını ifade etti.



Moody's ayrıca, yatırım yapılabilir seviyenen altında nota sahip ve özel sektörden kreditörlere büyük miktarda döviz borcu ulunan Bahreyn, Umman, Angola gibi ülkelerin özellikle kırılgan olduklarını belirtti.