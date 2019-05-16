Moody's'ten not uyarısı

16 Mayıs 2019

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için not uyarısı yaptı. ABD ile ilişkilere vurgu yapılan değerlendirmede şu tespitler yer aldı:

- Türkiye'nin kredi profili, siyasi belirsizlik ve dış kırılganlığa karşı ekonominin güçlü taraflarını dengeliyor. Türk ekonomisini güçlü tarafları genç nüfus ve göreceli olarak sağlıklı kamu borç oranı.

- Kurumların gücünün aşınması ve yükselen dış kırılganlık Türkiye'nin kredi profilini zayıflattı.

- Jeopolitik gerilimlerin tekrarlanması ve yanlış politika adımlarının geçen yıl yaşanan kur krizinin tekrarlanmasına yol açma potansiyeli var.

- Not görünümünün pozitife dönmesi veya bir not artırımı muhtemel değil, ancak mali ve parasal politikalar daha uyumlu hale gelir ve ekonomik reformlar uygulanır ise görünüm durağan hale gelebilir.

- Dış finansman desteği ve ABD ile gerilimin düşmesi kredi notu için pozitif olur.

- Eğer Türk yetkililer dış finansman ihtiyacını hafifletecek, enflasyonist baskıyı azaltacak etkin bir politika çerçevesi izleyemezler ise Türkiye'nin kredi notu düşürülür.