Mopaş halka arzında talep toplama başladı

Temelleri yaklaşık 64 yıl önce Erzurum’da ilk bakkaliye dükkanı ile atılan Mopaş'ın halka arzında talep toplama bugün itibariyle başladı. "MOPAS" kodu ile İnfo Yatırım öncülüğünde oluşturulan konsorsiyumun başlattığı talep toplama süreci, 23 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Halka arz fiyatı pay başına 35 TL olarak belirlenirken, toplam 57 milyon 330 bin lot satışa sunulacak. Bu satış, 43 milyon lot sermaye artırımı ve 14 milyon 330 bin lot ortak satış şeklinde gerçekleştirilecek. Böylelikle şirketin yüzde 21'i halka açılmış olacak.

Halka arz edilen hisselerin yüzde 67'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 3'ü ise Mopaş çalışanlarına tahsis edildi. Bu işlemin yaklaşık 2 milyar 6 milyon 550 bin TL büyüklüğünde olması bekleniyor.

Toplamda 14 hissedar bulunuyor

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Hacı Mustafa Narman, şirketin bugüne kadar büyüme ve daha iyi işler yapma hedefiyle hareket ettiğini belirtti. Çok ortaklı bir yapıya sahip olduklarını ifade eden Narman, toplamda 14 hissedarlarının bulunduğunu aktardı.

İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli'de toplam 127 mağazayla hizmet verdiklerini belirten Narman, "104 mağazamız İstanbul'da, 23 mağazamız ise Kocaeli'de faaliyet gösteriyor. Taze gıda reyonlarımız, özellikle manav, şarküteri ve kasap bölümlerimizle sektörde farklı bir konumdayız. Ciromuzun önemli bir kısmını bu alanlardan elde ediyoruz" dedi.

Şirketin yalnızca perakende değil, farklı sektörlerde de yatırımları bulunduğunu söyleyen Narman, Manisa Salihli'de jeotermal destekli modern seralarda üretim yaptıklarını ve Tekirdağ Hayrabolu'da süt üretim tesisine sahip olduklarını belirtti. Ayrıca 2,5 megavat kapasiteli enerji tesislerinin yanı sıra 2025'te 5 megavatlık yeni bir güneş enerjisi santrali yatırımı planladıklarını aktardı.

Sermayenin yüzde 40-45'ini yeni mağaza açılışları için

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 75'ini yatırımlara ayırmayı hedeflediklerini belirten Narman, "Sermayenin yüzde 40-45'ini yeni mağaza açılışlarına, yüzde 15-20'sini GES yatırımlarına, yüzde 15'ini tarımsal yatırımlara, yüzde 15'ini işletme sermayesine ve yüzde 10'unu teknolojik altyapı ile e-ticaret projelerine ayırmayı planlıyoruz. Halka arz bizim için yalnızca finansal bir kaynak değil, aynı zamanda şirketimizi daha emin yarınlara taşımak için önemli bir adım" dedi.

28 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını hatırlatan Narman, çok ortaklı kültürleriyle halka arz sonrasında yeni yatırımcılarını da aynı değerlerle kucaklayacaklarını ifade etti.