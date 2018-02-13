Morgan Stanley: ABD hisse senetlerinde alım zamanı

13 Şubat 2018

2018 yılında piyasalarda volatiletenin artacağını önceden gören isimlerden olan Morgan Stanley'in ABD hisse senetleri stratejisti Michael Wilson, düzelmenin tamamlandığını ve şimdi hisse senetlerinde alım yapma zamanı olduğunu söyledi.

Wilson, "Geçtiğimiz hafta hisse senetlerini vuran volatilite şoku değerlemeleri cazip seviyelere düşürdü, S&P 500 Endeksi gelecek 12 ay için kâr beklentilerine göre 16 F/K oranında. Bu, 10 yıl vadeli hazine tahvili getirisinin yüzde 3'ün altında olduğu dikkate alındığında bizim çok ucuz olarak değerlendirdiğimiz bir seviye" diye konuştu.

Ancak yatırımcılara disiplinli bir şekilde alım yapmaları tavsiyesinde bulunan Wilson, S&P 500'ün tepe seviyelere çabucak dönmesini beklemediğini belirtti ve Endeks'in yılı cari seviyelerin yüzde 5 üzerinde 2.750 puan ile tamamlamasını beklediğini vurguladı.

S&P 500 Endeksi dünü yüzde 1,39 artışla 2.656 puandan kapandı.