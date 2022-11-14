Morgan Stanley: ABD, resesyonun kenarından geçebilir

Britanya ve Euro Bölgesi ekonomilerinin gelecek yıl büyük olasılıkla resesyona gireceklerini öngören Morgan Stanley, ABD'nin ise güçlü iş gücü piyasasının etkisi ile resesyonun kenarından geçebileceğini bildirdi.

Morgan Stanley, Çin'in ise 3 yıldır devam eden COVID-19 tedbirlerinin ardından yeniden açılmasının beklendiğini ve bunun hem kendi ekonomisinde hem de gelişmekte olan Asya piyasalarında bir toparlanmaya yol açacağını belirtti.

Yayınladıkları raporda küresel ekonomi için risklerin aşağı yönlü olduğunu savunan Morgan Stanley analistleri, 2023 için küresel büyüme tahminlerini IMF'in yüzde 2,7 olan beklentisinin çok altında yüzde 2,2 olarak belirlediler.

Gelişmiş ekonomilerin gelecek yıl resesyonda veya resesyona yakın olacaklarını öngören Morgan Stanley, gelişmekte olan ekonomilerin ise "ılımlı toparlanma" içinde olacaklarını tahmin etti.

Çin ekonomisinin 2023 yılında yüzde 5 büyüyeceğini tahmin eden Morgan Stanley, gelişmekte olan ekonomilerde ortalama büyüme oranının yüzde 3,7 olacağını tahmin etti. G10 olarak adlandırılan gelişmiş ekonomiler için ortalama büyüme oranı beklentisiniise yüzde 0,3 olarak ortaya koydu.

ABD ekonosinin gelecek yıl resesyondan kılpayı ile de olsa kaçınabileceğini belirten Morgan Stanley, ABD ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,5 büyüyeceğini tahmin etti.