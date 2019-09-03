Morgan Stanley: EM paralarında kayıpların büyük kısmı geride kaldı

03 Eylül 2019

James Lord öncülüğündeki Morgan Stanley stratejistlerinin kaleme aldığı bir notta, küresel büyüme verilerinin zayıf seyrini sürdürmesi, ticaret geriliminin artması ve çok da kötü olmayan ABD verilerinin Fed’in agresif genişlemeden alıkoymasıyla birlikte gelişen piyasa (EM) paralarının daha da düşeceğini beklentisine yer verildi.

Bununla birlikte söz konusu unsurların Ağustos ayında EM paralarını halihazırda düşürdüğü belirtilen notta, stratejistler “Kayıpların büyük kısmı muhtemelen geride kaldı diyebiliriz.” diye ekledi.

Ayrıca notta, EM paralarındaki pozisyonlanmanın ve değerlemenin de uzun sürecek bir satışı işaret etmediği vurgulandı.

ABD’de beklenenden zayıf tüketim ve işgücü piyasası verileri, Fed’in piyasayı daha agresif genişlemeye cesaretlendirerek, risk iştahını artırıp EM paralarının yükselişini destekleyebilir.

Kaynak: BloombergHT