Morgan Stanley: S&P 500'de düşüş sürecek

Morgan Stanley'in Michael Wilson liderliğindeki stratejistleri S&P 500'de aşağı hareketin devam edeceğine inanıyorlar.

"Değerlemeler şu anda daha cazip, hisse senedi piyasaları aşırı satım bölgesinde ve faizler yüzde 3'ün altında istikrar kazanıyorlar, hisse senetdleri yeni bir kayda değer ayı piyasası rallisine başlamış görünüyorlar" değerlendirmesini yapan stratejistler, "Bunun ardından önümüzde daha düşük fiyatlar olduğuna güvenmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Bazı stratejistler ABD hisse senetlerinde satışın dibe ulaştığına inandıkları ifade edilse de Wilson, S&P 500'ün şirket karlarında ve makroekonomik göstergelerde yavaşlamayı hala tam olarak fiyatlamadığına inandığını söyledi.

Temel senaryosunda bir resesyon öngörmese de resesyon riskinin kayde değer şekilde yükseldiğini belirten Wilson, "Riskin kayde değer şekilde yükselmesi risk priminin çok düşük olduğu ve hisse senetlerinin hala aşırı fiyatlanmış oldukları görüşümüsün bir başka nedeni" dedi.

Wilson, S&P 500'ün cari seviyeye göre yüzde 16 daha düşerek 3.400 puana kadar gerileyebileceğini belirtirken, S&P 500'ün gelecek baharda 3900 puana toparlanacağını da tahmin etti.

Goldman Sacns stratejisti Davit Kostin, Cuma günü S&P 500 için yılm sonu hedefini 4700 puandan 4300 puana indirmişti.