Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik tahminlerini paylaştı.

Banka, 2025'te Fed'den faiz indirimi beklemezken, 2026'da ise 7 faiz indirimi öngörüyor.

Morgan Stanley, Fed'in 2026 yılında faiz indirimlerine başlayacağını ve yıl boyunca toplam yedi faiz indirimi gerçekleştireceğini öngörüyor. Kurumun beklentisine göre, nihai faiz oranı yüzde 2,5-2,75 aralığına kadar gerileyecek.

Mevcut faiz oranı yüzde 4,25-4,5 seviyesinde bulunuyor. Bu da Morgan Stanley'in nihai oran tahminiyle kıyaslandığında 175 baz puanlık bir fark anlamına geliyor.

Fed beklentileri daha temkinli

Haziran ayındaki Fed’in nokta grafiği ise daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Fed, 2025 yılı için iki faiz indirimi öngörürken, 2026 yılında yalnızca bir faiz indirimi öngörürüyor.

Morgan Stanley ise 2025'te herhangi bir faiz indirimi beklemezken 2026 için 7 kez faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor.