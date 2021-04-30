Morgan Stanley, TCMB'den yıl sonuna kadar faiz indirimi beklemiyor

Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley, TCMB'nin son çeyreğe kadar faiz indirmesini beklemiyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda Türkiye'de enflasyonun yüksek seyrettiği ve TCMB'nin pozitif reel faiz verme tahhüdünü koruduğu ortamda faizin 6 Mayıs toplantısı ve sonrasında sabit tutulmasının beklendiği ifade edildi.

Morgan Stanley değerlendirmesinde TCMB'nin erken bir faiz indirim kararı alması durumunda TL üzerinde güçlü düşüş baskısı oluşabileceği ifade edildi.

Raporda, TCMB'nin enflasyon raporunda enflasyonun Nisan ayında tepe yapması beklentisi dile getirmesinin bazı riskler ortaya çıkardığı kaydedildi. Mayıs ayında enflasyonun gerilemesi halinde mevcut yönlendirmenin potansiyel faiz indirimlerine kapı açabileceği belirtildi.

Alternatif olarak TCMB'nin parasal koşulları gevşetmek için munzam karşılık oranları, hedefli krediler ya da ihtiyati tedbirlerde gevşeme gibi diğer araçları da kullanabileceği vurgulandı.