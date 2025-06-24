Morgan Stanley, tüm ABD'li dev bankaların hedef fiyatlarını yükseltti

Morgan Stanley dün yayınladığı rapor ile ABD'nin en büyük 4 bankası içüin hedef fiyatlarını yükseltti.

Bank of America için hedef fiyatını 47 dolardan 49 dolara çıkaran Morgan Stanley, Citigroup için hedef fiyatını 90 dolardan 94 dolara yükseltti.

Goldman Sachs için hedef fiyatını 570 dolardan 592 dolara artırırken, JPMorgan için de 236 dolardan 240 dolara revize etti.

Morgan Stanley, BofA ve Citigroup için tavsiyelerini "owerweight" ve Goldman ile JPMorgan için "equal-weight" olarak devam ettirdi.