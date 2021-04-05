Morgan Stanley ve Citi gelişen piyasa para birimleri konusunda tedbirli

ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin tahminlerin çok üzerinde gelmesinin ardından dolarda başlayan yükseliş gelişen piyasa para birimleri üzerinde baskı yaratabilir.

ABD tahvil faizleri ile birlikte Dolar Endeksi de yükselirken güvenli liman olarak görülen ABD tahvili gibi varlıkların fazinin yükselmesi gelişen piyasa varlıklarına olan ilgiyi azaltabilir.



Konu hakkında değerlendirmede bulunan Morgan Stanley, gelişen piyasa para birimleri için aşağı yönlü beklentisini sürdürdüğünü kaydetti. Kuruluş, birçok gelişen ülkede yavaş ilerleyen aşılama süreçlerinin bu ülkelerdeki büyümeyi ABD'nin gerisinde bırakacağı öngörüsünde bulundu.



Citigroup da yükselen ABD tahvil faizinin gelişen piyasa varlıkları üzerinde gelecek aylarda daha fazla baskı oluşturabileceğini ifade etti. Citi CEEMEA Analisti Luis Cost, "Bu çeyrek dolar için önemli bir çeyrek olabilir. Aynı dönemin gelişen piyasa para birimleri için çok iyi geçmesini beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.