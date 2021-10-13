Morgan Stanley, yıl sonu faiz beklentisini açıkladı
Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın yıl sonunda faizi yüzde 16,5'e çekmesini bekliyor.
Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonunda faizi yüzde 16,5'e çekmesini bekliyor.
Kuruluş tarafından hazırlanan raporda TCMB'nin geçen ayki faiz indiriminin ardından enflasyonun yüksek kalmasına rağmen faiz indirimlerine devam etme eğiliminde görüldüğü belirtildi.
Morgan Stanley Döviz Piyasaları Stratejisti James Lord, "Türkiye merkez bankası gevşetme döngüsünü diğer gelişen ülke merkez bankalarının tersine adımlar attıkları bir ortamda başlattı" yorumu yaptı.
Değerlendirmede TCMB'nin yıl sonunda faiz oranını yüzde 18 olan seviyesinden yüzde 16,5'e çekebileceği kaydedildi. Artan petrol fiyatlarının da TL üzerinde baskı yaratabileceği belirtildi.